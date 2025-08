Università della Calabria, è campagna elettorale per l'elezione del nuovo rettore

Con la chiusura dei termini per la presentazione delle candidature, avvenuta ieri, prende ufficialmente avvio la campagna elettorale per l'elezione del nuovo rettore dell'Università della Calabria.

A concorrere per la successione del rettore uscente, Nicola Leone, per guidare l'ateneo nel sessennio 2025-2031, saranno Gianluigi Greco e Franco Rubino.

I programmi dei candidati saranno pubblicati lunedì 5 agosto nella sezione dedicata sul portale dell'ateneo, mentre la prima occasione di confronto pubblico sarà un'assemblea pubblica, il 16 settembre, che offrirà l'opportunità di presentare idee e progetti in vista del voto.

Nei giorni scorsi, è scritto in una nota dell'Ateneo, il decano, Francesco Altimari, ha provveduto anche alla nomina della Commissione elettorale centrale, che seguirà l'intero iter di voto. La commissione è presieduta da Rosanna De Rosa e composta da Antonio Iera, Ugo Adamo, dal presidente del Consiglio degli studenti, Santoro Morabito, e dal coordinatore dell'area Affari generali, Diego D'Amico.

Gianluigi Greco è professore ordinario di Informatica. Dal 2018 è direttore del dipartimento di Matematica e Informatica, in carica fino al 31 ottobre 2025. Da gennaio 2022 è Presidente dell'Associazione italiana per l'Intelligenza Artificiale (AIxIA) e, dal 2023, coordina la task force del Governo per l'intelligenza Artificiale. È inoltre membro del Consiglio direttivo della Società italiana per l'Etica dell'Intelligenza Artificiale (SIpEIA).

Franco Rubino è professore ordinario di Economia aziendale e direttore del dipartimento di Scienze aziendali e giuridiche, in carica fino al 31 ottobre 2029. Si è laureato con lode in Scienze Economiche e Sociali presso l'Università della Calabria.

Ha conseguito il Diploma di Specializzazione in Economia dello sviluppo ed è Dottore di Ricerca in Economia politica.

Ricercatore di Matematica per le decisioni economiche e finanziarie dal 1994 al 1996. Si è dimesso per essere assunto come di Ricercatore di Economia aziendale. Per 5 anni è stato Preside della Facoltà di Economia e Senatore accademico, ruolo che riveste ancora oggi.

Le elezioni si svolgeranno martedì 30 settembre, dalle 9 alle 17 al Centro Congressi "B. Andreatta". Sarà utilizzato un sistema di voto elettronico in presenza, tramite il software open source Eligere, sviluppato dall'Università di Pisa e già adottato da diversi atenei italiani e dalla Crui. L'elettorato attivo comprende professori e ricercatori in servizio, personale tecnico-amministrativo e studenti eletti negli organi accademici. Rispetto alla precedente tornata, il peso del voto del personale tecnico-amministrativo e degli studenti è stato incrementato del 20%. La prima votazione sarà valida solo con la partecipazione della maggioranza assoluta di professori e ricercatori. In caso di mancato raggiungimento della maggioranza assoluta, si procederà con una seconda votazione e, se necessario, con un ballottaggio. Il mandato del nuovo rettore inizierà il 1° novembre 2025 e avrà termine il 31 ottobre 2031.