Sagra del Carrubo a Rosolini, stasera Alexia in concerto

Seconda serata stasera a Rosolini della 'Sagra del Carrubo'. I riflettori per questa kermesse del sabato sono puntati sul concerto di Alexia. Il programma della giornata prevede alle 18 l'apertura degli stand enogastronomici in piazza Garibaldi, mentre in piazza Masaniello gli spazi della Sagra sono dedicati ai bambini, con i giochi gonfiabili.

Alle 20,15 in piazza Garibaldi si terrà una conferenza sul tema 'Il carrubo pianta multifunzionale". Alle 21,30 salirà sul palco Alexia. La 'Sagra del Carrubo' è organizzata dall'amministrazione comunale e dalls Pro Loco di Rosolini.