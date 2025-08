Acate, "negato" il Consiglio comunale su emergenza idrica: monta la polemica

Non si farà il Consiglio comunale straordinario sulla mancanza di acqua potabile nelle fontanine pubbliche che era stato richiesto dalla minoranza consiliare. Con una nota firmata dal vice presidente Simone Caruso, alla “Lista Caruso”, è stato risposto che non esistono, per tre “profili”, i presupposti per discutere in una seduta pubblica del grave problema e che si discuterà del punto in occasione dell’imminente convocazione della conferenza dei capigruppo.

Tanto è bastato per le veementi reazioni della minoranza, dell’associazione politica Un passo oltre e Forza Italia.

Per i quattro consiglieri di opposizione (nella foto) “è inaccettabile che, a fronte di un disagio così serio e concreto, si scelga di non dare voce a noi consiglieri, ai cittadini e di non aprire un confronto pubblico e trasparente. Una scelta che dimostra la “straordinaria sensibilità” di questa amministrazione nell’affrontare con prontezza e trasparenza i problemi seri del paese. Del resto, come ormai è noto agli occhi di tutti, le priorità sembrano essere ben altre! Come consiglieri di minoranza continueremo, comunque, a fare il nostro dovere, anche quando chi amministra preferisce rimandare o guardare altrove. Eppure le cose da dire sarebbero state tante…”.

“Questo comportamento è un grave atto di ostruzionismo politico che ostacola il funzionamento democratico delle istituzioni locali facendo del rifiuto un affronto alla legge e al rispetto dovuto ai cittadini – si può leggere in un documento di un Passo oltre -. È del tutto inaccettabile che chi ricopre ruoli di garanzia istituzionale, invece di garantire il libero confronto democratico, impedisca il dibattito su temi che riguardano la vita quotidiana dei cittadini. Il Consiglio comunale è la casa della democrazia e ostacolarne il lavoro significa allontanare i cittadini dalla vita pubblica e negare il confronto sulle scelte che li riguardano. Purtroppo dobbiamo ancora una volta costatare che questo modo di agire da parte dei nostri amministratori non è un caso ma una prassi ben consolidata e questo non può che essere preoccupante e grave sotto molti punti di vista. Quanto tempo ancora dobbiamo assistere a prese di posizione scorrette e che fanno solo bene al singolo e non alla comunità? Continuando così si sta solo creando un malumore generale irreversibile. Altro che modello Acate!”.

“Ma cosa c’è di più urgente dell’acqua? Cosa c’è di meno “tecnico” e più “umano” del diritto ad averla. Dov’è finito quel rispetto verso i cittadini tanto sbandierato in campagna elettorale?”, chiosa Forza Italia.

“Perché qui le cose sono due: o questa Amministrazione non ritiene il problema abbastanza importante da parlarne pubblicamente, oppure, peggio ancora, teme il confronto co i cittadini e le loro domande. Si tratta di una grave mancanza di responsabilità istituzionale. Nel frattempo, l'acqua continua a non arrivare e le famiglie affrontano disagi”.

Solo quantità di liquido irrilevante sgorga da qualche fontanina mentre sono “a regime” gli approvvigionamenti di acqua potabile a Vittoria e Comiso da parte dei cittadini.