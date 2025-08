Dolore e strazio a Floridia per l'ultimo addio a Marco Latina (VIDEO)

Tanta gente tanto dolore oggi a Floridia per il funerale del giovane calciatore di 25 anni morto in un tragico incidente mentre tornava a càsa nella strada che porta al cimitero dove viveva con mamma Antonella, papà Pippo e i fratelli Lorenzo e Seby, una famiglia unita molto conosciuta in paese, una famiglia che oggi vive la tragedia più grande che una madre e un padre possano vivere , la perdita di un figlio. I funerali di Marco Latina sono stati davvero strazianti... vedere il dolore di una mamma ha colpito l' intera comunità. Presente anche il sindaco dì Floridia Marco Carianni molto amico di Marco e della famiglia. Un momento emozionante è stato quando il primo cittadino è entrato in chiesa e ha abbracciato la mamma e i fratelli Seby e Lorenzo e il papà. Un lungo abbraccio per dare quel conforto da sindaco ma anche da amico della famiglia. Anche don Alessandro che ha celebrato il rito funebre, ha abbracciato la mamma di Marco. C'è pure la fidanzatina di Marco, una ragazza di Solarino, che è incosolabile davanti una inaspettata tragedia. Poi all'uscita del fererto dalla Cheisa Madre, gli amici del ragazzo hanno indossato le magliette con il volto impresso della vittima Ed ancora palloncini colorati e finale coi fuochi d'artificio. Floridia ha saluto per sempre un suo figlio.

C.I.