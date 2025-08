Ricercato internazionale, bloccato a Siracusa con 'Alert alloggiati'

Questa notte, agenti della Polizia di Stato, in servizio alle Volanti della Questura di Siracusa, hanno arrestato un uomo di 36 anni, ricercato in campo internazionale dalle autorità serbe per il reato di furto aggravato. L’uomo è stato rintracciato grazie al sistema informatico “Alert Alloggiati” che impone ai gestori degli esercizi alberghieri e di tutte le altre strutture ricettive di comunicare alle questure territorialmente competenti le generalità delle persone alloggiate e che più volte ha permetto di individuare la presenza di latitanti o comunque persone con provvedimenti a carico da eseguire che alloggiano all’interno di strutture ricettive. Dopo le incombenze di rito, il cittadino serbo che è stato portato nel carcere di Cavadonna.