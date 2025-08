Truffa con il finto incidente: tre arresti a Palermo

Riuscita la truffa, l'hanno trasformata in una estorsione continua e violenta nei confronti della vittima: tre palermitani, rispettivamente di 20, 21 e 54 anni, sono stati arrestati dalla polizia, che ha messo fine a un incubo costato stress psicologico e 17.400 euro al malcapitato. I primi due sono finiti in carcere e per il terzo e' stata decisa la custodia domiciliare con braccialetto elettronico. Tutto e' cominciato dal classico finto incidente simulato da uno dei tre indagati che a un incrocio stradale, a bordo della propria vettura, aveva richiamato l'attenzione della vittima reclamando il risarcimento dei danni connessi a un asserito incidente. Pur consapevole di non aver urtato alcun mezzo, la vittima ha ceduto alla prima richiesta di denaro: da quel momento in poi per lui e' stato un calvario. A cadenza quasi giornaliera i tre si sono presentati alla sua porta di casa per chiedere soldi lamentando danni alla vettura inizialmente non previsti, spese legali, incassi non beneficiati per errori materiali nella compilazione dei bonifici. Il 54enne fingeva di essere un ufficiale giudiziario. Bonifici, costrizioni di prelievi in cassa continua e in contanti: la vittima ha ceduto in tutte le occasioni. Il ventenne si era finto guardia giurata, indossando una vera divisa da vigilante, corredata da cinturone dotato di manette e di una pistola calibro 9, la stessa che in altre occasioni portava alla cinta per mostrarla alla vittima. Si trattava di un'arma giocattolo, ma era convincente, fino a che la vittima si e' rivolta al commissariato di Porta Nuova nel capoluogo siciliano per sporgere denuncia. I poliziotti hanno quindi cercato e ottenuto riscontri: a incastrare i malviventi diversi filmati di sistemi di video-sorveglianza pubblici e privati, testimonianze, l' analisi dell'apparecchio cellulare della finta guardia giurata: da qui e' affiorata la pianificazione di future estorsioni con lo stesso metodo per "farsi i bagni", cioe' ottenere cospicue somme di denaro: "Ferma questo signore, vieni qua, parlo io..ed abbiamo 50 euro", "Lo sai che con me non sei mai senza soldi, succede una cosa, un secondoboom boom boom ed abbiamo 50 euro", diceva il ventenne, che aveva programmato perfino di comprare una placca originale da guardia giurata per far funzionare meglio il 'sistema' criminale.