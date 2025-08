Barcellona, lasciano il figlio in aeroporto per non perdere il volo

Lasciato a terra dai suoi stessi genitori perchè il suo documento era scaduto.

Altro che "Mamma ho perso l'aereo". E' la surreale vicenda capitata a fine luglio ad un bambino di 10 anni abbandonato all'aeroporto El Prat di Barcellona. La vicenda è diventata virale sui media spagnoli e internazionali dopo che una coordinatrice dei voli dello scalo spagnolo ha denunciato l'accaduto sul suo account TikTok.

Stando al racconto di Lilian, questo il nome della donna, tutto è iniziato di prima mattina, verso le 8:30. Dopo aver controllato un volo e la relativa documentazione la donna ha spiegato di essere tornata in ufficio. Una volta arriva lì però è stata informata che l'aereo stava tornando al parcheggio perché "c'era un bambino nel terminal". La Guardia Civil infatti aveva ricevuto una chiamata dai Mossos d'Esquadra, la polizia locale catalana, perchè appunto un bambino era stato trovato solo in un'area pubblica. Il piccolo aveva detto ai poliziotti che i suoi genitori se ne erano andati per prendere un volo, diretti verso il loro paese d'origine per le vacanze. Il capitano dell'aereo, diretto a Casablanca, in Marocco, era stato immediatamente allertato.