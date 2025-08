Perseguitava dipendente patronato a Crotone: divieto di avvicinamento

Era convinto di non essere stato adeguatamente assistito nella gestione di pratiche fiscali e previdenziali e per questo motivo avrebbe compiuto una serie di atti persecutori nei confronti di un dipendente del patronato di Crotone.

Dopo la denuncia della vittima, gli agenti della polizia di Stato della questura di Crotone hanno notificato una misura cautelare del divieto di avvicinamento con istallazione del braccialetto elettronico.

Il provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Crotone, che ha accolto la richiesta della procura della Repubblica diretta dal procuratore Domenico Guarascio.

Il dipendente del patronato, nel corso della denuncia, ha raccontato agli agenti della squadra mobile di subire continue condotte moleste e minacciose da parte di un uomo il quale, spinto dalla convinzione di non essere stato adeguatamente assistito nella gestione di pratiche fiscali e previdenziali, ha posto in essere atteggiamenti prevaricatori e intimidatori, tali da determinare nella vittima uno stato di ansia e paura, costringendolo a modificare le proprie abitudini di vita.

Gli agenti della sezione dedicata ai reati contro la personale hanno avviato le indagini ed hanno ricostruito nel dettaglio di episodi persecutori. L'uomo avrebbe pronunciato anche frasi dal contenuto minaccioso nei confronti della vittima arrivando in un'occasione ad inseguirla.