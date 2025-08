Modica, coltivava marijauana sul balcone di casa: arrestato un 30enne

La Polizia di Modica ha arrestato un uomo di 30 anni, già noto alle forze dell’ordine e residente a Modica, con l’accusa di violazione della normativa sulle sostanze stupefacenti. L’arresto è scattato in seguito a un’operazione condotta dal personale del Commissariato di Modica, che ha colto il 30enne in flagranza di reato.

Durante una perquisizione domiciliare, gli agenti hanno scoperto sul balcone dell’abitazione tre piante di marijuana, ciascuna alta oltre un metro, per un peso complessivo di circa 2,5 chilogrammi. E' stato rinvenuto anche un impianto completo per la coltivazione, comprensivo di sistema di irrigazione.