Modica Calcio, i progetti per la nuova stagione di Eccellenza: già oltre 200 gli abbonamenti venduti

Il Modica Calcio si è presentato alla città e ha raccontato le idee e i progetti che accompagneranno la stagione 2025/2026 in Eccellenza. Nella sede della Generali di Modica, in Viale Medaglie D’Oro, si è parlato di calcio e di progetti che guardino non solo al presente ma anche al futuro.

Presenti all'appuntamento precampionato, la proprietà con Mattia Pitino e Luca Gugliotta, la società con il presidente Giuseppe Rizza e, infine, la parte tecnica con l'allenatore, Filippo Raciti.

Tanti i ringraziamenti per la città, per l’affetto dimostrato anche dopo l’epilogo della scorsa stagione, motore pulsante che ha spinto Mattia Pitino a buttarsi ancora una volta sul progetto. Bello lo scambio di attestati di stima con Luca Gugliotta, considerato da Mattia la fiammella che ha riacceso il fuoco della passione, con Luca che ha voluto ribadire quanto l’uomo che lo affianca sia fondamentale nella cresciuta di un progetto sportivo e calcistico.

Il presidente Giuseppe Rizza ha spiegato quanto sia stato facile tornare ad impegnarsi per questa città e per il progetto Modica Calcio, l’importanza della comunità e di tutte le aziende che hanno appoggiato i colori rossoblù. Ad oggi i numeri parlano di 200 abbonamenti e 60 aziende del territorio che hanno voluto contribuire al nuovo corso. Importante anche la partnership con Chiamarsi Bomber, uno dei canali tematici più importanti a livello nazionale, che quest’anno sposerà il Modica Calcio e ne racconterà le gesta.

Infine Filippo Raciti ha messo in chiaro gli obiettivi di una squadra che deve migliorarsi e deve dare il massimo in campo, ha ribadito la sua fiducia verso il gruppo e verso una società che non gli ha mai fatto mancare nulla sin dai primi passi del suo ritorno a Modica. L’importanza della costruzione di un gruppo che è già molto affiatato e degli Under che oggi sono un punto di forza di questa squadra, con un progetto importante che fa riferimento anche al settore giovanile.