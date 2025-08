Basket, la Virtus riparte da una vecchia conoscenza: Marcus Brown torna a Ragusa

La Virtus Ragusa ha annunciato il ritorno di Marcus Brown, guardia/ala classe ’98, primo innesto ufficiale della stagione 2025/26. Giocatore dal talento cristallino, Brown ha già lasciato un segno indelebile nella storia recente della Virtus, contribuendo in modo decisivo alla promozione in Serie B Nazionale nella stagione 2023/24. L’ultima istantanea di quel campionato è la superba prova nella decisiva gara-3 dello spareggio contro Loreto Pesaro, in cui ha messo a segno 20 punti (2 a 1 per la Virtus nella serie). Nella seconda apparizione italiana (la prima era stata a Molfetta, nella stagione precedente), Marcus ha prodotto 19.1 punti di media in 37 presenze, dimostrandosi un giocatore carismatico, cui piace assumersi le responsabilità, oltre che un realizzatore puro.

Originario di Fort Hood, Texas, Brown è alto 194 cm e si è formato cestisticamente negli Stati Uniti, militando nella New Mexico Highlands University nel campionato NCAA, dove ha fatto registrare una media di 14.1 punti a partita, tirando con il 40.2% da tre. Nel 2024-25, dopo aver salutato la Sicilia, ha disputato la prima parte di stagione nella massima serie islandese, con la maglia dei Thor Thorlakshofn.

Le prime parole di Marcus: “Sono molto felice di tornare a Ragusa. Voglio ringraziare Sabrina Sabbatini e la società per la fiducia. Non vedo l'ora di incontrare lo staff e tornare al lavoro. Sono molto emozionato di giocare davanti a un pubblico così appassionato. Questo è il mio secondo anno qui, mi sento molto a mio agio e fiducioso nelle mie capacità di aiutare questa squadra. L'obiettivo è sempre lo stesso... Vincere! A presto Ragusa”.