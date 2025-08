Sagra del Carrubo, boom per Alexia a Rosolini: stasera chiudono i ' Talè cu C'è'

Un bagno di folla ieri per il concerto di Alexia in piazza Garibaldi a Rosolini, nell'ambito della seconda serata della 'Sagra del Carrubo'. L'artista si è esibita di fronte a migliaia di persone ed alla fine ha posato con il sindaco, Giovanni Spadola. Questa sera la Sagra chiude battenti. Alle 19 si aprono gli stand e sarà il via alla degustazione. Po la serata si chiuderà con il gruppo locale Talè cu c'è.

La Sagra del Carrubo è stata organizzata dall'amministrazione e dalla Pro Loco di Rosolini