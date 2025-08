Aggredisce personale guardia medica a Francavilla di Sicilia: arrestata una straniera

Ha danneggiato il mobilio della guardia medica di Francavilla di Sicilia e ha strattonato e colpito con dei pugni un sanitario del presidio procurandogli lievi lesioni.

Protagonista dell'aggressione una straniera di 22 anni, residente nel Catanese, che è stata arrestata dai carabinieri della compagnia di Taormina per danneggiamento in ambito sanitario e lesioni personali a sanitari nell'esercizio delle funzioni.

Nell''ospedale della Perla dello Ionio, dove è stata portata con un ambulanza e ricoverata, è stata sottoposta a esami tossicologici che hanno accertato la sua positività all'alcool e agli stupefacenti. Il gip di Messina ha convalidato l'arresto e disposto per la 22enne la misura dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza.