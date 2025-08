Bilancio partecipato ad Acireale, premia Santa Tecla

Hanno avuto luogo, al Palazzo di Città, le operazioni di spoglio relative al voto espresso dai cittadini rispetto ai sei progetti di bilancio partecipativo ammessi alla consultazione. I votanti sono stati complessivamente 1041, così suddivisi: 771 nel seggio di via Lancaster e 270 in quello di via degli Ulivi. Per la zona centro hanno riportato voti la riqualificazione della rotonda di via Vittorio Emanuele (82 preferenze), presentato dall’associazione “Carmine oggi”, e “Un giardino per tutti” (41), presentato da Valentina Messina; per la zona mare primo classificato l’intervento di riqualificazione della villetta di via Canale Torto, nella frazione Santa Tecla, con il completamento della bambinopoli (524), presentato dall’associazione “Amedeo Russo”; al secondo posto il progetto riguardante la riqualificazione del campetto sportivo polivalente di Pozzillo (255), presentato dalla Parrocchia Santa Margherita; per la zona monte, infine, il progetto più votato è quello relativo ad un’area giochi per bambini (95), presentato dall’associazione parrocchiale Apese; alle sue spalle il progetto per la riqualificazione del parco giochi nella frazione Piano d’api (38), presentato da Federica D’Angelo. Il seggio che ha eseguito le operazioni di scrutinio era presieduto dal segretario generale, Giuseppe Scilla, e composto da Maria Antonia Battaglia, dirigente dell’Area Finanziaria, Loredana Greco, responsabile unico del procedimento, e da Giovanni Castro, dipendente dell’Ufficio di Presidenza consiliare. Il prossimo passaggio consisterà nella riunione del comitato tecnico che ufficializzerà la ripartizione dei fondi, come previsto dal regolamento vigente. All’insegna della soddisfazione il commento del sindaco, Roberto Barbagallo: “La partecipazione al voto è stata larga e, ancora una volta, la Città ha saputo cogliere l’opportunità che deriva da uno strumento di elevata democrazia. L’Amministrazione comunale guarda con attenzione alle espressioni ed alle indicazioni che provengono dai cittadini e, sotto questo aspetto, siamo grati a coloro che hanno predisposto progetti e a quanti si sono recati alle urne. Vigileremo affinché gli interventi ammessi vengano eseguiti in maniera scrupolosa ed in linea con il principio che anima il bilancio partecipativo”. L’assessore al Bilancio, Enzo Di Mauro, ha aggiunto: “Durante le fasi di voto si è registrato un coinvolgimento ampio e questo già costituisce un elemento assai positivo, al di là del risultato dello scrutinio. E’ segno di attaccamento da parte della popolazione locale ad un’azione che consente di potere incidere su determinate scelte e, in questo senso, un plauso va rivolto a quanti si sono spesi per mettere a punto i progetti che, poi, sono stati sottoposti al vaglio della cittadinanza”.