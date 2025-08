'Siracusa verde', affidato a Forza Italia un progetto innovativo e sostenibile

Siracusa si prepara a un cambiamento epocale. Un progetto visionario, concreto e rivoluzionario prenderà presto forma per ridisegnare il volto della città e migliorare la qualità della vita di tutti i suoi abitanti: la piantumazione di migliaia di alberi sempreverdi all’interno del perimetro urbano e di centinaia di migliaia nelle aree comunali e nei terreni privati incolti, previa autorizzazione dei proprietari. Un’iniziativa senza precedenti, destinata a lasciare un segno duraturo nella storia cittadina.

Questa poderosa opera di rinascita ambientale sarà proposta dal sottoscritto (Francesco Candelari) all’Onorevole Riccadro Gennuso di Forza Italia, ma il progetto sarà aperto alla collaborazione di tutte le associazioni cittadine, nessuna esclusa, ciascuna con il proprio bagaglio di competenze e risorse. Una chiamata collettiva all’azione, all’orgoglio e alla partecipazione per costruire insieme una Siracusa più sana, più bella, più viva.

Un esercito di alberi per difendere la città

Gli alberi non sono solo decorazioni: sono difensori silenziosi della salute pubblica. Assorbono anidride carbonica, rilasciano ossigeno, filtrano polveri sottili e agenti inquinanti, contribuiscono a ridurre le temperature urbane, contrastano l’effetto isola di calore e regolano l’umidità dell’aria. In una città dove l’asfalto e il cemento dominano, una rete verde può abbattere drasticamente l’inquinamento atmosferico e acustico, rendendo l’ambiente più vivibile per tutti, dai bambini agli anziani.

Salute, benessere e rigenerazione urbana

I benefici psicologici di una città immersa nel verde sono altrettanto significativi: minor stress, maggiore serenità, riduzione dei casi di depressione e ansia. Il contatto con la natura favorisce la socialità, il gioco libero, la meditazione e l’armonia interiore. Saranno previsti spazi per picnic, percorsi naturalistici, centri estivi e didattici per i più piccoli: luoghi di incontro e aggregazione, dove la comunità può ritrovarsi e crescere insieme.

Una rete idrica intelligente e manutenzione solidale

Il progetto include la creazione di una rete idrica capillare per l’irrigazione automatizzata degli alberi, con sistemi sostenibili e a basso impatto. La manutenzione degli impianti e delle aree verdi sarà affidata ai beneficiari del Reddito di Inclusione, adeguatamente formati con corsi professionali specifici. Un’opportunità concreta di reinserimento nel mondo del lavoro, con uno scopo chiaro: prendersi cura della propria città e farla rifiorire.

Sicurezza e partecipazione civica

La sorveglianza dei parchi e delle aree piantumate sarà garantita in collaborazione con le associazioni della Polizia di Stato e dei Carabinieri in congedo, che contribuiranno con la loro esperienza a garantire il rispetto delle regole e la protezione degli spazi pubblici.

Benefici economici e turistici

Un territorio verde attrae turismo, migliora la qualità dell’aria, aumenta il valore degli immobili, incentiva l’insediamento di nuove attività e riduce i costi sanitari grazie al miglioramento della salute pubblica. Siracusa Verde sarà anche un volano per l’economia locale, coinvolgendo vivai, imprese agricole, artigiani, tecnici, formatori e decine di altre figure professionali.

Questo è il momento di pensare in grande. È il momento di piantare il futuro.

Chi vuole davvero bene a Siracusa non può restare indifferente. Questo è il tempo della cura, della visione e dell’azione. Con un albero alla volta, possiamo cambiare il nostro destino. E sarà un destino radicato nella terra, ma rivolto al cielo.