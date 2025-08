Siracusa, tornano in funzione i bagni del Molo S. Antonio

Sono tornati in funzione i bagni autopulenti del Molo Sant’Antonio,a Siracusa realizzati per offrire un servizio efficiente ai cittadini e ai tanti visitatori dell’area del grande parcheggio alle porte di Ortigia.

Ci scusiamo con l’utenza per i tempi lunghi del ripristino, causati dalla necessità di attendere componenti specifiche per il corretto funzionamento di questi servizi igienici all’avanguardia. Purtroppo, l’impianto è stato oggetto di continue vandalizzazioni che ne hanno compromesso l’utilizzo e reso necessari interventi frequenti.

L’Amministrazione, con il sindaco Francesco Italia, ha deciso di intensificare i controlli nell’area e di implementare nuovi sistemi dissuasivi per tutelare la struttura. Tuttavia, riteniamo che ogni azione amministrativa possa avere una reale efficacia e durata solo se accompagnata da un forte senso di responsabilità collettiva.

Per questo chiediamo la collaborazione di tutti: il rispetto della cosa pubblica è un valore fondamentale e una condizione necessaria per garantire servizi efficienti e duraturi. Solo con una cultura condivisa del rispetto possiamo costruire una città più vivibile e accogliente per tutti.

Proprio per assicurare sempre più sicurezza, intanto, è entrato in funzione il nuovo impianto di illuminazione del parcheggio Von Platen e nuovi corpi illuminanti a LED sono stati installati nell'area di sosta Elorina.