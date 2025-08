"Altro che andare incontro alle esigenze della Sicilia, il ddl di variazioni di bilancio che arriva in aula è un testo di poche norme scelte 'a sorteggio' dal presidente Schifani per accontentare pezzi della sua maggioranza in subbuglio. Il gruppo Pd ha presentato circa 900 emendamenti, siamo pronti ad affrontare le prossime intense giornate d'aula". Lo dice Michele Catanzaro capogruppo del Pd all'Ars.