Spettacolo Frecce Tricolore, per mezz'ora sorvolano lo Stretto di Messina

Le Frecce tricolori per trenta minuti si sono esibiti in sorvolo sullo Stretto di Messina. Da notare che sino ad oggi non hanno mai volato sulla sponda siciliana. Il fumo tricolore ha acceso l'area fra Messina e la Calabria. 18 figure per mezz'ora di esibizione dal Torrente Pace fino alla Fiumara Guardia. E' stata realizzata una grande isola pedonale di circa due chilometri a partire dalle 13 e fino alle 20. Nessuno potrà entrare in auto o motorino.