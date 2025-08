Alcamo, è morto il gionalista Piero Messana, aveva 61 anni ed era malato

E'morto Piero Messana, giornalista e operatore dell'informazione tra i più conosciuti nel Trapanese. Aveva 61 anni ed era malato. Ha lavorato per decenni nel mondo dell'informazione locale. Fu anche consigliere comunale e presidente di una squadra di basket.

Laureato in Scienze della comunicazione multimediale all’università Kore di Enna ha collaborato con numerose emittenti televisive: Telejato, Videosicilia, Retesei e Alpa Uno, dove era il vicedirettore. Ha scritto per varie testate.

Appassionato di basket e calcio, nel 2018 fondò la Golfo Basket, squadra femminile che riuscì a riportare l’attenzione sul movimento cestistico. Ne fu presidente. Dallo scorso febbraio, per problemi di salute, aveva lasciato ogni incarico.