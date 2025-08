Beach volley, tappa Gold: a Marina di Modica trionfano Daniele Lupo-Davide Borraccino e Chiara They e Sara Breidenbach

Lupo-Borraccino, nel maschile, e They-Breidenbach, nel femminile, conquistano la tappa Gold del campionato italiano di beach volley, che si è conclusa a Marina di Modica oggi pomeriggio. Straordinaria la tre giorni di sport - organizzata da I Soci, guidati da Fabio Nicosia con il supporto della Regione Siciliana e del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, in collaborazione con il Comune di Modica.

Daniele Lupo e Davide Borraccino superano in due set Giacomo Titta e Mauro Sacripanti davanti a una straordinaria cornice di pubblico (21-17, 21-16).

Chiara They e Sara Breidenbach (miglior giocatrice) conquistano la terza affermazione Gold dopo Caorle e Montesilvano, in Coppa Italia, superando Sharin Rottoli-Oriola Shpuza (21-13, 19-21, 15-11). Un autentico dominio sinora in questa stagione legittimato da un primo set importante. Da segnalare la presenza, alla cerimonia di premiazione, sul centrale di Marina di Modica, dei consiglieri federali Silvia Strigazzi e Davide Anzalone, del presidente del Ct FIPAV Monti-Iblei Giovanni Giurdanella, del deputato regionale e presidente I Commissione, Ignazio Abbate, del sindaco della città di Modica Maria Monisteri.