Scicli, a Sampieri Massimo Cacciari inaugura "Cogitare" e getta luce nuova sull'intelligenza artificiale

Le riflessioni del filosofo Massimo Cacciari, espresse durante l’inaugurazione di “Cogitare” al Pata Pata di Sampieri, sabato sera, gettano luce su un aspetto cruciale del dibattito sull’intelligenza artificiale: la falsa dicotomia tra AI e intelligenza umana. Cacciari ha invitato a liberarsi da questo pregiudizio, evidenziando come le due forme di intelligenza, pur diverse, non siano in contrapposizione ma si distinguano per aspetti specifici e complementari.

La diversità, secondo Cacciari, risiede principalmente in due punti. L’intelligenza umana si manifesta in una modalità che è unica per la nostra specie, caratterizzata da una singolarità ineguagliabile: ogni individuo è diverso dall’altro, rendendo l’intelligenza umana intrinsecamente unica e irripetibile. Al contrario, l’intelligenza artificiale è accomunante, poiché contiene cognizioni generali e globali. Non si tratta quindi di una sfida alla superiorità, ma di un riconoscimento delle rispettive nature.