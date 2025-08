Contributi per Centro storico di Ragusa, il PD: col nostro intervento più equità

“Il lavoro del Partito Democratico in Consiglio comunale è stato determinante per arrivare al nuovo Regolamento comunale per la concessione dei contributi destinati al recupero del Centro storico a valere sulla l.r. 61/81 e la versione approvata integra i contributi della nostra parte politica in Consiglio comunale”. Lo dichiarabo i membri del gruppo consiliare dem Peppe Calabrese, Giuseppe Podimani e Mario Chiavola che aggiungono: “Contrariamente a quanto alcuni vorrebbero far credere, il regolamento uscito dall’aula è profondamente diverso da quello iniziale e ciò soprattutto grazie al nostro impegno per renderlo più equo e rispondente alle reali esigenze della nostra comunità. Abbiamo lavorato con senso di responsabilità e con spirito costruttivo perché la delibera iniziale dell’Amministrazione presentava diverse lacune e punti critici e ci siamo concentrati principalmente su alcuni punti fondamentali”.

“Innanzitutto - spiegano - la tutela dei diritti acquisiti rispetto alla vecchia graduatoria del 2011 che l’Amministrazione intendeva ignorare. Grazie a un nostro emendamento in Commissione è stato possibile garantire alle persone presenti in graduatoria, per un intero anno, il diritto di prelazione e la possibilità di accedere ai finanziamenti, a dimostrazione che i diritti acquisiti non possono essere arbitrariamente cancellati”.