'Salviamo il mare', campagna ambientale a Marina di Priolo

Ha preso ufficialmente il via “Salviamo il mare”, il progetto di sensibilizzazione promosso dal Comune di Priolo Gargallo in sinergia con IGM Rifiuti Industriali e A.S.A.C. (Accademia Siciliana Arte e Cultura), per la tutela della spiaggia e del mare di Marina di Priolo Gargallo.

L’iniziativa punta a contrastare la cultura dell’abbandono dei rifiuti in spiaggia e a promuovere buone pratiche legate alla raccolta differenziata anche in contesti non domestici, un team dedicato sarà presente con un gazebo informativo fisso sulla spiaggia.

Per ogni nucleo familiare (o gruppo di cinque persone), verranno distribuiti due sacchi: uno giallo per la raccolta di plastica e lattine, e uno bianco per l’organico. Un piccolo gesto che mira a creare una grande consapevolezza: il rispetto per l’ambiente.

Il progetto prevede inoltre momenti ludico-educativi rivolti a tutte le fasce d’età: quiz interattivi a premi sulla raccolta differenziata, laboratori creativi, distribuzione di gadget ecosostenibili come cappellini, posacenere da spiaggia, schede gioco per i più piccoli, colori e matite piantabili.