Palermo, al via le prime isole ecologiche intelligenti

Sono pronte per entrare in funzione nei prossimi giorni, al termine della fase di formazione dedicata agli operatori, le prime isole ecologiche intelligenti installate a Palermo. Si tratta di una sperimentazione innovativa, rivolta al settore della ristorazione, pensata per migliorare la gestione dei rifiuti e contribuire al decoro urbano. E' quanto si legge in una nota del Comune di Palermo.

Le tre nuove postazioni, sottolinea la nota, sono state installate in via d'Alessi, via Napoli e via Venezia e serviranno complessivamente 13 attività commerciali del centro storico. Le isole sono dotate di cassonetti automatizzati ad accesso controllato tramite badge, che permetteranno un conferimento sicuro, tracciato e in fasce orarie prestabilite.

Il progetto, prosegue la nota, è stato realizzato grazie al bando per l'erogazione di contributi alle imprese, pubblicato lo scorso anno dal Comune di Palermo, che ha sostenuto economicamente le attività impegnate nell'acquisto e nell'utilizzo di cassonetti tecnologici. Un esempio virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato per una gestione più efficiente e sostenibile dei rifiuti urbani.

"Questa iniziativa - commenta l'assessore alle Attività produttive, Giuliano Forzinetti - dimostra come la collaborazione tra pubblico e privato possa generare buone pratiche urbane e ambientali. La sperimentazione partirà da tre postazioni, ma se i risultati saranno positivi, potrà diventare un modello replicabile e strutturale in altri contesti urbani. Il progetto - ha aggiunto l'assessore - ha già suscitato grande interesse tra operatori commerciali e cittadini. Una volta completata la fase di avvio, l'Amministrazione comunale valuterà un possibile ampliamento dell'iniziativa in altri quartieri strategici della città, con l'obiettivo di promuovere un nuovo modello di raccolta differenziata urbana, efficiente e rispettoso dell'ambiente".

Sulle isole ecologiche intelligenti, interviene il sindaco Roberto Lagalla, che sottolinea come queste "saranno strumento concreto per aiutare le imprese a rispettare le regole, contribuire al decoro della città e migliorare la qualità della vita dei residenti e dei turisti". Lagalla poi ringrazia "l'assessore Pietro Alongi, la Rap e gli uffici comunali per il lavoro svolto, oltre agli operatori che hanno aderito. I risultati ci incoraggiano a valutare un'estensione del progetto ad altre zone di Palermo. Con queste isole ecologiche Palermo compie un altro passo avanti verso una città più ordinata, sostenibile e accogliente".