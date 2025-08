Arrestato a Trabia con una modica dose di cocaina

I carabinieri della Stazione di Trabia, coadiuvati dal personale della Sezione Operativa del N.O.R. e dalle unità cinofile, hanno arrestato un 33enne palermitano, già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'uomo è stato notato nei pressi di un esercizio pubblico in compagnia di altri avventori. Alla vista dei militari ha cercato di allontanarsi rapidamente entrando nel locale. Raggiunto e sottoposto a controllo, nel bagno - da cui era appena uscito - è stato trovato un involucro contenente cocaina per un peso di circa 0,5 grammi.