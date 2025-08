Ragusa, emozioni e talento alla 13^ edizione del "Premio Cristina Guastella"

Una serata di musica, emozione e talento, sabato, a Ragusa Ibla con la 13ª edizione del Premio Cristina Guastella, il concorso canoro dedicato ai giovani interpreti del Sud Italia. Sul palco, decine di ragazze e ragazzi dai 9 ai 22 anni hanno dato prova della propria bravura, regalando al pubblico momenti di grande intensità e confermando ancora una volta il valore di un evento che negli anni è diventato un punto di riferimento per chi sogna un futuro nella musica.

A presiedere la giuria il maestro Beppe Vessicchio, figura simbolo della musica italiana, che ha espresso vivo apprezzamento per il livello dei partecipanti.

Con lui, a comporre la squadra di valutazione, c’erano i maestri Andrea Rizzoli, Giannella Gulino, Amedeo Falla, Gabriele Castelletti, Giovanni Distefano, Nancy Bruna Accordino e Gianni Celestre.

Il concorso, com’è ormai tradizione, ha suddiviso i partecipanti in tre fasce d’età. Per la categoria dei più piccoli, dai 9 agli 11 anni, il primo posto è andato a Simona Forte, 11 anni, da Terrasini, seguita da Martina Galia, 10 anni, di Trapani, e da Alice Vinci, 11 anni, di Noto. Nella fascia 12-14 anni ha trionfato Nicolò Randazzo, 12 anni, di Rosolini, davanti a Maya Ziino, 14 anni, di Siracusa, e Clarissa Corallo, 13 anni, sempre di Rosolini. La categoria più matura, dai 15 ai 22 anni, ha visto al primo posto Chiara Vinci, 17 anni, di Noto, seguita da Giulia Russo, 20 anni, di Giarre, e da Federica Antoci, 15 anni, di Ragusa.

Oltre ai premi per i migliori classificati, la giuria ha voluto assegnare anche alcuni riconoscimenti speciali. Il Premio “Comune di Ragusa” è stato assegnato a Francesca Galatà, 16 anni, di Melicucco (Reggio Calabria); il Premio “Generali Assicurazioni” a Niccolò Cortese, 12 anni, di Melilli; il Premio “Mallo Haus” ancora a Clarissa Corallo; il Premio “Gruppo Scar” a Marta Comanzo, 11 anni, di Ragusa; il Premio “Gruppo Inventa” a Giuseppe Artale, 17 anni, di Avola; e infine il Premio “Butterfly” a Aurora Monforte, 14 anni, di Siracusa.

A chiudere la serata, come sempre, è stata Giovanna Guastella, ideatrice e direttrice artistica del premio, che ha voluto ringraziare tutti i presenti con parole semplici ma cariche di significato: “Ogni anno mi emoziona vedere quanto amore e talento ruotino attorno a questo premio. Cristina continua a vivere attraverso la voce di questi ragazzi. Grazie a tutti coloro che rendono possibile questo sogno”.

Il Premio Cristina Guastella è nato proprio per ricordare Cristina, giovane promessa della musica ragusana, scomparsa troppo presto. La zia Giovanna, con instancabile dedizione, ha trasformato un dolore privato in un’occasione pubblica di speranza, di arte e di futuro. E il pubblico, anno dopo anno, risponde con entusiasmo crescente. Ospiti di questa edizione sono stati il Coro Mariele Ventre di Ragusa, e le giovani cantanti Giulia Guastella, Bianca Pellegrino e Deborah Giampiccolo. A condurre la serata è stato, come sempre, Ruggero Sardo, voce e volto ormai inseparabile dal concorso, che ha accompagnato con energia e simpatia ogni momento dello spettacolo realizzato grazie al supporto del Comune di Ragusa e di numerosi sponsor privati.

Così, tra applausi, lacrime di commozione e sogni che cominciano a prendere forma, anche la tredicesima edizione si è conclusa. Lasciando nel cuore di tutti – artisti, pubblico e organizzatori – la sensazione che la musica, quando è autentica, può davvero unire e far volare. Proprio come faceva Cristina.