Beach Volley, dopo il successo a Marina di Modica spunta la candidatura di Ragusa

Dopo il grande successo della tappa Gold del campionato nazionale di beach volley a Marina di Modica e della tappa finale di beach soccer del circuito “Sabbie di Sicilia” a Donnalucata, la vicepresidente del Consiglio Comunale Rossana Caruso e il consigliere comunale Federico Bennardo, intendono avviare un’azione concreta affinché anche Marina di Ragusa sia inserita nella programmazione della prossima stagione.

“L’entusiasmo riscontrato nelle tappe di Modica e Donnalucata, l’altissimo livello organizzativo, la presenza della Rai per la diretta nazionale e le evidenti ricadute positive su attività commerciali, ricettive e turistiche – dicono i due consiglieri comunali – dimostrano quanto eventi di questo calibro possano rappresentare un’occasione strategica per la valorizzazione del nostro territorio. Marina di Ragusa, con la sua vocazione turistica, i servizi già consolidati, la bellezza del lungomare e l’accoglienza dimostrata in numerose manifestazioni, è la sede naturale per ospitare una tappa intermedia o di avvicinamento delle manifestazioni sportive nazionali, in sinergia con le altre realtà costiere del Sud est siciliano. In questa direzione ringraziamo l’onorevole Ignazio Abbate, presidente della Prima commissione all’Ars, per il suo ruolo determinante nel facilitare i contatti con la Regione Siciliana e il promoter Fabio Nicosia, autentico collante tra tutti i soggetti coinvolti e con la Federazione italiana pallavolo, insieme all’eccellente organizzazione curata dalla famiglia de “I Soci”, che ha saputo garantire un livello qualitativo altissimo".