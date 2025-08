Modica, interventi di deblattizzazione dal 5 all'8

Intervento di deblattizzazione in tutto il territorio modicano dal 5 all’8 agosto. Le operazioni di disinfestazione si concentreranno su tutte le vie e le aree accessibili servite dalla rete fognaria pubblica. L’obiettivo è garantire condizioni igienico-sanitarie ottimali e prevenire la proliferazione di insetti infestanti, come blatte e scarafaggi, che tendono a diffondersi maggiormente durante il periodo estivo.

L’Amministrazione Comunale fa appello alla collaborazione dei cittadini per la buona riuscita dell’operazione. Si chiede di:

Non abbandonare rifiuti o residui organici nelle aree pubbliche.

Mantenere puliti cortili privati e tombini di pertinenza.

Segnalare eventuali criticità agli uffici comunali competenti.