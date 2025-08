Trenitalia, Pasquake Cammisa è il nuovo direttore regionale Sicilia

Pasquale Cammisa è il nuovo direttore Regionale Sicilia di Trenitalia. Prende il posto del direttore uscente Vincenzo Pullara. "Esprimo i miei più sentiti auguri di buon lavoro - dichiara l'assessore alle Infrastrutture, Alessandro Aricò - Siamo pronti a continuare, insieme, il percorso che negli ultimi anni ha contribuito a migliorare la mobilità in Sicilia.

Allo stesso tempo, ringrazio il direttore uscente Vincenzo Pullara per la collaborazione in questi ultimi quattro anni, complimentandomi con lui per il nuovo incarico a Fs Logistix - aggiunge Aricò - Regione e Trenitalia hanno raggiunto un importante risultato come il rinnovo del contratto di servizio 2024-2033 che, solo l'anno scorso, ha portato all'aumento di 700 mila "chilometri treno" che, alla scadenza, saranno 2,8 milioni in più rispetto a quello precedente. Ricordo anche l'allestimento di corse speciali per i grandi eventi, il potenziamento delle linee per le principali località turistiche come Taormina, Agrigento e Cefalù, con quest'ultima che porta fino a Milazzo e importante soprattutto in estate per i collegamenti tra le Eolie e le grandi città. E ancora, sempre in alcune mete turistiche, l'introduzione del biglietto integrato fra treno e bus".