Gaza, ufficio Netanyahu: "Decisione presa, occupazione totale Striscia". Media: "Via libera da Trump"

"La decisione è presa, occuperemo totalmente Gaza". A dichiararlo sono fonti dell'ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, citate dal sito Ynet. "Vi saranno attività anche in aree in cui sono detenuti gli ostaggi", hanno aggiunto. "E se questo non sta bene al capo di stato maggiore delle Idf può anche dimettersi", hanno concluso.

Secondo Ynet Donald Trump avrebbe dato il via libera per l'operazione militare contro Hamas a Gaza. Sempre secondo la stessa fonte Stati Uniti e Israele concordano nel ritenere che Hamas non voglia un accordo per la tregua in cambio della liberazione degli ostaggi.

Il premier israeliano riunirà quindi il gabinetto di sicurezza per discutere di un'espansione delle operazioni militari nella Striscia, riferisce il quotidiano israeliano 'Ha'aretz', che cita una fonte bene informata. L'incontro servirà anche a discutere dell'invasione di aree di Gaza dove potrebbero essere tenuti prigionieri gli ostaggi.

Governo Israele 'licenzia' procuratrice generale, Alta Corte blocca decisione

Intanto i ministri del governo israeliano hanno votato all'unanimità a favore della rimozione dal suo incarico della procuratrice generale Gali Baharav-Miara. Ad annunciarlo è il ministro della Giustizia Yariv Levin citato dal Times of Israel. Il governo è in disaccordo con Baharav-Miara fin dal suo insediamento e l'ha accusata di aver ripetutamente bloccato le sue decisioni, nomine e leggi per motivi politici.