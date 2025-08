Piscetta-Virtus Ragusa: insieme per il terzo anno di fila

Francesco Piscetta sarà ancora un giocatore della Virtus Ragusa. Il lungo piemontese classe 2002, 203 cm d’altezza, è stato confermato per la stagione 2025/26: si tratta del terzo anno in maglia biancazzurra, a conferma della fiducia nelle sue qualità e nel suo percorso di crescita.

Nato a Borgomanero il 7 marzo 2002, Piscetta è cresciuto cestisticamente nel settore giovanile del College Borgomanero, completando tutto il percorso fino alle categorie senior. Nel 2018 si trasferisce ad Arona, dove disputa due campionati di Serie C Silver, prendendo parte anche ai tornei giovanili Under 16 e Under 17. Torna al College nel 2020, contribuendo alla promozione della squadra dalla C Silver alla Serie B.

Un anno più tardi, nel giugno del 2022, approda per la prima volta a Ragusa in occasione delle Finali scudetto Under 19: un segno del destino che lo ha poi riportato stabilmente in Sicilia nella stagione 2023/24. Nell’ultima stagione in Serie B Nazionale ha messo a referto 1,8 punti e 1,8 rimbalzi di media a partita.