Tir piomba contro un'ambulanza: 3 morti in A1 tra Arezzo e Valdarno

Tragico tamponamento sull'autostrada A1 nel tratto compreso tra i caselli di Arezzo e Valdarno, all'altezza di Levanella, in direzione nord.

Uno scontro violentissimo che ha coinvolto un'ambulanza della Misericordia di Terranuova Bracciolini, rimasta schiacciata tra due mezzi pesanti e altri veicoli. Il bilancio è terribile: tre morti e quindici feriti.

L'incidente è avvenuto intorno alle 11.30 ed ha praticamente diviso in due l'Italia per molte ore: la carreggiata in direzione sud è stata riaperta alle 15.30 mentre quella verso Milano, dove si è verificato l'incidente, ha riaperto dopo 8 ore.

L'ambulanza stava effettuando un trasferimento sanitario dall'ospedale di Arezzo a quello valdarnese della Gruccia e si trovava in coda a causa probabilmente del traffico intenso, quando è stata tamponata violentemente da un autoarticolato che non si è reso conto del rallentamento. L'urto ha spinto il mezzo sanitario contro il tir che lo precedeva, schiacciandolo completamente. A bordo dell'ambulanza si trovavano tre persone: due operatori sanitari, il 56enne Gianni Trappolini e la 23enne Giulia Santoni e il paziente, Franco Lovari, pensionato di 75 anni, tutti residenti in Valdarno, morti sul colpo. I soccorsi sono intervenuti subito e in forze: oltre alle ambulanze del 118, sono giunti sul posto i vigili del fuoco, con squadre da Arezzo, Firenze, Valdarno e anche 10 uomini di Torino di ritorno da Roma dove avevano prestato servizio al giubileo dei giovani, la Polizia Stradale e il personale di Autostrade per l'Italia.