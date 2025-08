Giovedì 7 Agosto alle ore 11:00 presso l’Aula Consiliare del Comune di Portopalo di Capo Passero in via Lucio Tasca N. 81 si terrà la conferenza stampa sull’avvio del progetto “Insieme per l’Autismo”, a seguito di un finanziamento da 150 mila euro della Regione Siciliana ottenuto dall’Amministrazione Comunale.

Sarà presente il partner del progetto, la Cooperativa Sociale “Leonardo”.