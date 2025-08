Trovato con 3,5 chili di droga in casa, 37 enne arrestato ad Aci Castello

Un 37enne, originario di Licata, ma residente ad Aci Castello, è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacente dalla polizia che gli ha sequestrato circa 3,5 chilogrammi di droga, tra marijuana e hashish.

Le indagini sono state avviate dopo che una Volante della Questura di Catania lo ha fermato, mentre era in auto, per un controllo nello storico quartiere Antico Corso.

L'uomo è stato trovato in possesso di cinque contenenti marijuana per un peso complessivo di 35 grammi e altre cinque di hashish per un peso totale di 20 grammi. In un marsupio aveva 1.250 euro, che sono stati sequestrati come provento dell'attività di spaccio di droga.

Durante una successiva perquisizione nella sua abitazione, ad Aci Castello, la polizia in uno zaino del tipo solitamente utilizzato da rider per le consegne a domicilio sono stati sequestrati 1,2 chili di marijuana e 240 grammi di hashish.

Altri 1,9 chilogrammi di hashish sono stati poi trovati nel frigorifero.