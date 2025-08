Modica, torna sabato 10 la passeggiata notturna delle "Lune d'Oriente"

Dopo il successo del primo appuntamento, sabato 10 agosto torna “Lune d’Oriente”, l’iniziativa culturale ideata per valorizzare il quartiere medievale Cartidduni attraverso affascinanti passeggiate notturne. L’evento, promosso dall’Ente Liceo Convitto e dalle Associazioni culturali del comitato “Quartiere d’Oriente” permetterà di scoprire la storia del quartiere tra vicoli, chiese e scorci suggestivi al chiarore della luna piena, accompagnando i partecipanti in un viaggio nel tempo e nella memoria, per concludersi al Convento di Sant’Anna e San Calogero per ammirare il prezioso crocifisso seicentesco e le mummie appena restaurate.

Durante il percorso è prevista una degustazione di prodotti tipici locali offerta dagli sponsor. La partenza è prevista alle ore 20:30 dal Piazzale Falcone Borsellino e il costo di partecipazione è di €20,00 a persona.

Per informazioni e prenotazioni (anche via WhatsApp): 3387205944- 3515293467.