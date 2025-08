Musica a tutto volume in locali balneari di Siracusa: sanzionato titolare

Continuano, in tutta la provincia, i servizi di controllo sui locali pubblici rafforzati in occasione del periodo estivo al fine di garantire non solo la sicurezza degli avventori ma anche il rispetto delle norme poste a tutela di chi vive in prossimità di detti esercizi pubblici e che chiede il rispetto soprattutto dei limiti di orario e di volume per gli intrattenimenti musicali. In particolare, nei giorni scorsi, detti controlli si sono concentrati nelle zone balneari di Fontane Bianche, Terrauzza e Plemmirio, anche a seguito di alcuni esposti da parte dei residenti, che lamentavano che dai locali limitrofi alle loro abitazioni era diffusa musica ad altissimo volume fino a tarda notte. Pertanto, gli Agenti della Polizia di Stato in servizio alla Polizia Amministrativa della Questura di Siracusa hanno denunciato il titolare di un locale che alle 2 di notte diffondeva musica ad alto volume contravvenendo all’ordinanza sindacale che impone il divieto di organizzare intrattenimenti musicali oltre le ore 1,30. In particolare, è risultato che il locale pubblicizzava, anche tramite i canali social, che gli eventi musicali si sarebbero protratti fino alle 3,00 di notte, in palese e cosciente violazione dei limiti imposti dalla licenza. Nell’ambito di detti controlli, il titolare di un altro locale è stato sanzionato amministrativamente per una somma pari a 1000 euro perché l’impianto sonoro era privo di autorizzazione.​ I controlli amministrativi, inoltre, nei giorni precedenti, sono stati svolti nei locali del centro cittadino interessati dalla movida giovanile e 5 gestori sono stati sanzionati per irregolarità amministrative, anche in relazione ad irregolarità sull’impatto acustico. Tali controlli continueranno per tutto il periodo estivo in tutta la provincia.