Marina di Acate, la Casa Egizia di Salvatore Siciliano diventerà un docufilm

Giovani registi e drammaturghi di Catania in visita alla “casa Egizia” di Marina di Acate per realizzare delle riprese alla creatura di Salvatore Siciliano, diventata nel tempo, simbolo dell’Outsider Art, quella produzione artistica spontanea di talenti innati le cui opere sono ritenute di interesse e qualità.

La documentazione raccolta da Mauro Maugeri, Orazio Condorelli e Laura Schilirò diventerà un documentario che girerà per i festival e le sale cinematografiche : “Un’opera magnifica, molto bella, frutto di una grande passione e di una notevole dedizione che incuriosisce lo sguardo e anche il cuore, perché quello che fa Siciliano parte dal suo intimo. Ci auspichiamo che la casa sia al centro dell’attenzione perché il nostro interesse è di evidenziare le marginalità”.

Originario di Mazzarino, Salvatore Siciliano, 79 anni, attratto da un “mistico interesse” per la civiltà egizia, ha realizzato il suo capolavoro negli anni Ottanta tagliando marmo botticino e granito. Dalle sue mani sono venute fuori splendide figure che ornano non solo la facciata della casa iblea - è orgoglioso della sua Cleopatra - ma anche quella del paese di residenza.

Con un passato di commerciante, racconta sempre che il giorno dei funerali del figlio Ivan, morto in un incidente della strada, “lo vide” uscire dalla bara ricevendo l’incarico di fare tutto il possibile per i ragazzi alla guida di un’auto e una moto: “Ho fondato un’associazione l’Acosss, per sensibilizzare la società civile e le Autorità contro le stragi del sabato sera, non cessando mai di di dedicarmi ai giovani con iniziative volte all’educazione stradale, veicolando messaggi sulla vita, sulla prudenza e sul divertimento sano”.

Le riprese continueranno anche nel giardino della casa di Mazzarino, aspettando che quella iblea sia inserita nei circuiti turistici provinciali. E’ questo il sogno di Salvatore Siciliano.

Nella foto, i tre registi tra Siciliano e la moglie.