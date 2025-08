Focolaio di tubercolosi ad Alcamo, l'Asp: la situazione è sotto controllo

Focolaio di tubercolosi ad Alcamo, ma situazione "sotto controllo" e "nessun nuovo caso emerso". Lo assicura l'Azienda sanitaria provinciale di Trapani dopo la segnalazione di un caso confermato di tubercolosi polmonare ad Alcamo. Sono state attivate tempestivamente tutte le misure previste per l'identificazione, il tracciamento e la gestione dei contatti a rischio. A oggi, complessivamente, i casi accertati di tubercolosi attiva sono quattro, di cui due adulti e due minori (tra cui una bambina di undici mesi). Tutti sono stati sottoposti a terapia e presi in carico dalle strutture competenti. Il caso indice, notificato il 6 giugno scorso, riguarda un soggetto residente ad Alcamo, successivamente ricoverato presso l'Uoc di Malattie infettive dell'Aoup "Paolo Giaccone" di Palermo, con diagnosi confermata attraverso esame microscopico dell'espettorato, Pcr per Tbc e test Mantoux. Il paziente ha iniziato la terapia antitubercolare ed e' stato dimesso il 12 giugno.