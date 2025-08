Circolava a Catania con un coltello in tasca, bloccato

I Carabinieri sono intervenuti nel centro storico di Catania in seguito alla segnalazione di un uomo armato di coltello, che si aggirava tra la folla lungo via Etnea, all'altezza di Piazza Stesicoro. L'uomo, un 36enne di origini straniere, residente nel siracusano, è stato localizzato nei pressi di Piazza Duomo. Pur essendosi già disfatto del coltello, mostrava un atteggiamento agitato e ostile nei confronti dei militari. Invitato a fornire le proprie generalità, opponeva un'evidente resistenza, sia verbale che fisica. Così, è stato condotto in caserma dove è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità.