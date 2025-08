Scicli, peschereccio si incaglia negli scogli di Bruca: rimozione a tappe

"Avverse condizioni meteo marine hanno sconsigliato stamani le operazioni di rimozione del peschereccio incagliato a Bruca". E' quanto si legge in una nota del comune di Scicli, in provincia di Ragusa. "La ditta incaricata della rimozione sta procedendo a tappe: stamani sono stati rimossi l'argano, la poppa e la prua - prosegue la nota -. Bisognerà attendere giovedì per la rimozione del motore e del serbatoio carburante". "Da stamani alle 5:30 tutti gli enti coinvolti nell'operazione di protezione civile sono al lavoro. Al fine di evitare inquinamento marino da idrocarburi è stato steso un lungo cordone sanitario in grado di assorbirli mentre continui campionamenti delle acque sono stati effettuati dall'Arpa e dall'Asp", conclude la nota.