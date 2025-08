"Incanto siciliano", undici pazienti oncologiche sfilano ad Avola: la tenacia in campo

Undici pazienti oncologiche, alcune che hanno combattuto e già vinto la battaglia contro il cancro al seno e altre in corso di cura, giovedì prossimo alle 20, saranno protagoniste di un défilé, organizzato dalla Lilt, nel cortile di Pietra interno al palazzo della città di Avola (Siracusa), nell'ambito della rassegna Donne per sempre, inserita tra le manifestazioni del cartellone estivo patrocinate dal Comune.

L'evento, quest'anno, è stato denominato "Incanto siciliano".

Le poliedriche modelle indosseranno i sontuosi abiti d'epoca che magnificano la nostra Isola, realizzati dall'estro creativo di Palmira Pugliara.

L'evento sarà un tributo alla tenacia e alla solarità di queste donne, dalle età diversificate, accomunate dal grande amore per la vita e per le loro famiglie, che nonostante le dure prove a cui sono quotidianamente sottoposte non hanno perso il sorriso e il loro spiccato senso di femminilità.

L'obiettivo rimane sempre quello della prevenzione, veicolata attraverso lo spettacolo e lo storytelling delle loro esperienze. L'idea fu promossa tre anni fa dal senologo Lilt Gianfranco Conti e dalla moglie volontaria dell'associazione Barbara Garofalo. L'incontro si aprirà con i saluti istituzionali della sindaca di Avola Rossana Cannata, il presidente Lilt Siracusa Mario Lazzaro.