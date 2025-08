Controlli a tappeto tra Picanello e Ognina: denunce e multe a Catania

Assicurare la presenza costante della Polizia di Stato in tutti i quartieri di Catania, a partire dalle zone maggiormente affollate in questo periodo da turisti e cittadini, per garantire il rispetto delle regole, l'ordine e la sicurezza pubblica. I poliziotti del Commissariato "Borgo Ognina" hanno coordinato un capillare servizio di controllo del territorio, in particolare nelle zone di Picanello e Ognina.

Il pattugliamento nella borgata marinara di San Giovanni Li Cuti ha permesso di individuare due giovani, entrambi 20enni, mentre sfrecciavano a bordo di uno scooter a tutta velocità e senza indossare il casco protettivo. I due hanno anche percorso la strada nel senso opposto a quello di marcia. Non appena si sono resi conto di essere stati visti dai poliziotti, il conducente dello scooter ha accelerato bruscamente, cercando di dileguarsi tra le viuzze, mettendo a repentaglio l'incolumità di quanti passeggiavano a piedi. Il tentativo di fuga è durato appena una manciata di secondi, dal momento che i poliziotti, dopo un breve inseguimento, sono riusciti a raggiungerli e a bloccarli definitivamente lungo viale Ruggero di Lauria. Visto l'atteggiamento spregiudicato tenuto dai due ragazzi, gli agenti del Commissariato hanno ritenuto opportuno svolgere specifici approfondimenti per comprendere le vere ragioni del loro comportamento. Per questo hanno perquisito lo scooter trovando nel sottosella, 2,5 grammi di marijuana, che sono stati sequestrati.

Nei confronti dei due 20enni sono scattate le sanzioni di natura penale e amministrativa. Entrambi sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale e segnalati alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti. Oltre alla multa per le violazioni al Codice della Strada, è stata ritirata la patente di guida al conducente e sequestrato lo scooter.

Sempre nel quartiere di Ognina, sono stati eseguiti diversi posti di controllo in punti strategici per il traffico veicolare. Nella zona della Scogliera, sono stati fermati e sanzionati diversi giovani a bordo di scooter senza casco e alcuni automobilisti trovati alla guida sprovvisti della necessaria copertura assicurativa per la responsabilità civile e della revisione periodica. In questi casi, sono scattate le sanzioni previste dalla legge, con il sequestro dei mezzi a due ruote e dell'auto priva di assicurazione e la sospensione dalla circolazione del veicolo senza revisione.

Tra piazza Mancini Battaglia, piazza Europa e via Santa Sofia sono state sanzionate 12 auto parcheggiate in divieto di sosta, le quali costituivano un intralcio al regolare deflusso del traffico veicolare.

Particolare attenzione è stata posta al contrasto del fenomeno dei parcheggiatori abusivi e dei lavavetri molesti. I poliziotti hanno controllato alcuni lavavetri stranieri in via Vincenzo Giuffrida;

uno di loro, di nazionalità nigeriana, è risultato irregolare nel territorio dello Stato e, pertanto, posto a disposizione dell'Ufficio Immigrazione della Questura.

Nel quartiere di Picanello sono stati eseguiti controlli domiciliari nei confronti di 26 persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. In un caso, è stato accertato il mancato rispetto della misura cautelare dell'obbligo di dimora da parte di una donna di 34 anni, che è stata segnalata all'Autorità giudiziaria.

Il pattugliamento delle strade non solo ha rappresentato un fattore di deterrenza per la commissione di furti in appartamento e nei confronti di persone più vulnerabili, ma ha anche permesso di recuperare uno scooter e una bicicletta elettrica che erano stati rubati il giorno precedente. Pertanto, dopo le opportune verifiche, sono stati rintracciati i proprietari che avevano già formalizzato la denuncia, ai quali sono stati restituiti i mezzi.

Durante l'articolata azione di controllo, i poliziotti del Commissariato e del Reparto Prevenzione Crimine hanno identificato complessivamente 137 persone e controllato 51 veicoli, elevando sanzioni pecuniarie per un importo complessivo di circa 10 mila euro.