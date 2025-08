Caso Almasri, scontro Anm-Nordio: Ministro: "Sconcertato da parole di Parodi"

Scontro tra Anm e Guardasigilli sul caso Almasri. "Sono sconcertato dalle parole di un presidente Anm considerato, sino ad ora, equilibrato. Non so come si permetta di citare la mia capo di gabinetto, il cui nome per quanto almeno mi risulta, non è citato negli atti. In caso contrario dovrei desumere che Parodi è a conoscenza di notizie riservate", afferma il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, replicando al presidente dell'Associazione nazionale dei magistrati, Cesare Parodi, sul caso Almasri.

"Quanto all'aspetto politico, considero queste affermazioni, fatte da un autorevole rappresentante Anm, una impropria ed inaccettabile invasione di prerogative istituzionali", dichiara Nordio.

A chi gli chiedeva, alla Camera in Transatlantico, di commentare la richiesta di autorizzazione a procedere da parte del Tribunale dei ministri nei suoi confronti per il caso Almasri, Nordio ha risposto: "Ha parlato il presidente del Consiglio. Il presidente del Consiglio ha parlato per tutti...".

"E' l'una e un quarto e ancora non ho ricevuto nessuna notifica. Quindi, non posso dire niente. La legge dice che la notifica" della richiesta di autorizzazione per il caso Almasri "va trasmessa immediatamente, ma non ho ricevuto niente...", le parole del Guardasigilli.

Cosa ha detto il presidente dell'Anm

Il presidente dell'Anm, riferendosi alle affermazioni della premier Giorgia Meloni sul caso Almasri e al fatto che ha definito "assurdo" che sia stata archiviata la sua sola posizione secondo la tesi che le decisioni assunte non sono state condivise con lei, a 'Radio Anch'io' ha affermato: "Prendo atto di questa dichiarazione, sicuramente dal punto di vista dell'onestà intellettuale apprezzabile, ma la responsabilità politica e quella giuridica-penale a volte possono coincidere ma non necessariamente coincidono. Sbaglia chi ritiene che se c'è una c'è anche l'altra e se non c'è una non c'è l'altra".

Scontro tra Anm e Guardasigilli sul caso Almasri. "Sono sconcertato dalle parole di un presidente Anm considerato, sino ad ora, equilibrato. Non so come si permetta di citare la mia capo di gabinetto, il cui nome per quanto almeno mi risulta, non è citato negli atti. In caso contrario dovrei desumere che Parodi è a conoscenza di notizie riservate", afferma il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, replicando al presidente dell'Associazione nazionale dei magistrati, Cesare Parodi, sul caso Almasri.

"Quanto all'aspetto politico, considero queste affermazioni, fatte da un autorevole rappresentante Anm, una impropria ed inaccettabile invasione di prerogative istituzionali", dichiara Nordio.

A chi gli chiedeva, alla Camera in Transatlantico, di commentare la richiesta di autorizzazione a procedere da parte del Tribunale dei ministri nei suoi confronti per il caso Almasri, Nordio ha risposto: "Ha parlato il presidente del Consiglio. Il presidente del Consiglio ha parlato per tutti...".

"E' l'una e un quarto e ancora non ho ricevuto nessuna notifica. Quindi, non posso dire niente. La legge dice che la notifica" della richiesta di autorizzazione per il caso Almasri "va trasmessa immediatamente, ma non ho ricevuto niente...", le parole del Guardasigilli.

Cosa ha detto il presidente dell'Anm

Il presidente dell'Anm, riferendosi alle affermazioni della premier Giorgia Meloni sul caso Almasri e al fatto che ha definito "assurdo" che sia stata archiviata la sua sola posizione secondo la tesi che le decisioni assunte non sono state condivise con lei, a 'Radio Anch'io' ha affermato: "Prendo atto di questa dichiarazione, sicuramente dal punto di vista dell'onestà intellettuale apprezzabile, ma la responsabilità politica e quella giuridica-penale a volte possono coincidere ma non necessariamente coincidono. Sbaglia chi ritiene che se c'è una c'è anche l'altra e se non c'è una non c'è l'altra".

"Io credo che Meloni intendesse che lei si assume la responsabilità politica - come è normale che sia essendo il capo del governo - fermo restando che la responsabilità penale andrà valutata. Sono due cose diverse", ha detto Parodi.

Alla domanda su un eventuale processo rispetto al capo di gabinetto del ministro della Giustizia e su un eventuale coinvolgimento indiretto, in tal caso, anche dei ministri, il presidente dell'Anm ha risposto: "Un processo dove vengono accertati, magari in via definitiva, certi fatti, ha evidentemente una ricaduta politica neanche tanto indiretta sulle persone coinvolte, direttamente invece è difficile".

Poi la nota in seguito alle dichiarazioni del Guardasigilli: "Il sottoscritto non ha mai citato né fatto riferimento a Bartolozzi, capo di gabinetto del ministro Nordio, rispetto al caso Almasri, come si può evincere dalla stessa registrazione della puntata dell'intervista radiofonica andata in onda stamattina. Ho invece sviluppato un ragionamento generale che prescinde dall'inchiesta in corso".

"Ha assolutamente ragione il ministro a dire che in caso contrario sarebbe stata un'invasione di campo, approccio che non mi appartiene né culturalmente né caratterialmente", conclude il presidente dell'Anm.

Vittima torture: "Ministri mi spieghino perché hanno liberato un torturatore di bambini"

Oggi in conferenza stampa Lam Magok Biel Ruei, vittima e testimone delle torture del generale libico Almasri, ha detto che "vedere il post di Giorgia Meloni ieri è stato sorprendente, non so se le persone capiscano cosa significhi essere vittima di torture, è un incubo che torna tutte le notti, e leggere che la premier Meloni rivendica di aver liberato un torturatore fa male".