Trump minaccia dazi al 35 per cento se l'Eurpa non investe negli Usa

I dazi saliranno al 35% se l'Unione Europea non manterrà fede agli investimenti promessi da 600 miliardi di dollari negli Usa. La minaccia arriva dal presidente americano Donald Trump, spiegando che è stato proprio quest'impegno a consentire l'abbassamento dei dazi generali al 15% per l'Ue. Mentre sui dazi sui prodotti farmaceutici importati, Trump avverte che potrebbero arrivare al 250%. "Applicheremo inizialmente una tariffa modesta sui prodotti farmaceutici, ma entro un anno, un anno e mezzo al massimo, salirà al 150% e poi al 250%, perché vogliamo che i prodotti farmaceutici siano fabbricati nel nostro Paese", ha dichiarato il presidente americano.

Ue sospende contromisure dopo accordo con Usa

Intanto la Commissione Europea ha sospeso le contromisure per i dazi imposti Usa sulle importazioni Ue. La decisione dopo l'accordo di Turnberry in Scozia. "Posso confermare - ha detto il portavoce al Commercio Olof Gill, durante il briefing con la stampa a Bruxelles - che la Commissione ha adottato oggi le procedure legali necessarie a sospendere l'attuazione delle nostre contromisure Ue, che sarebbero dovute entrare in vigore il 7 agosto. Questo avviene tramite la procedura d'urgenza".

La dichiarazione congiunta

I lavori per stendere la dichiarazione congiunta che dovrebbe delimitare il campo dei negoziati tra Ue e Usa in campo commerciale, dopo l'accordo verbale di Turnberry, spiega un alto funzionario Ue a Bruxelles, sono "molto avanti", per quantificare "il 95% è pronto", ma i tempi della finalizzazione del testo dipendono essenzialmente dalle controparti Usa, che in questi giorni sono impegnate in negoziati con molti altri partner commerciali.