Venezia, i due morti nella cisterna: lavoravano senza contratto

La Cgil di Venezia denuncia che i due operai egiziani morti ieri, a causa delle esalazioni, in una vasca biologica nel veneziano, lavoravano senza contratto.

Il sindacato spiega di averlo appreso dalle autorità competenti, e in serata la notizia ha trovato conferma anche un ambienti vicini alle indagini.

"I due lavoratori che ieri hanno perso la vita a Santa Maria di Sala - dichiara Daniele Giordano, segretario generale Cgil Venezia - lavoravano in nero. Un fatto gravissimo, che mette in luce ancora una volta come una parte della nostra economia sia sommersa, a danno delle lavoratrici e dei lavoratori".