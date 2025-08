Acate, è morto Antonio Masaracchio: fu consigliere regionale in Piemonte

E’ deceduto all’età di 90 anni Antonio Masaracchio, per tutti Nino, già consigliere regionale del Piemonte nonché assessore al Lavoro e alla Viabilità e fratello dell’ex sindaco di Acate, Gaetano Masaracchio. Storico esponente del MSI locale e poi di Alleanza Nazionale, ha insegnato per anni a Trecate, dove è stato anche consigliere comunale.

Dopo essere stato eletto consigliere provinciale dì Novara, fu eletto consigliere regionale del Piemonte nella IV legislatura, assumendo cariche importanti e sottoscrivendo su delega del ministro del tempo, l’atto di autorizzazione per la costituzione della TAV.

Autore di numerose pubblicazioni sulla politica e sul sindacato, era anche un affermato critico d’arte. Grazie a lui e al defunto parroco don Rosario Di Martino, durante la sindacatura del fratello Gaetano, la chiesa di San Vincenzo Martire si arricchì con i “”cieli di Ezio Balliano, dipinti che fanno da sfondo alle statue custodite nel tempio del Protettore di Acate.

Ecco gli incarichi ricoperti da Antonio Masaracchio in Piemonte: componente della I Commissione permanente (Programmazione, Bilancio, Finanze, Patrimonio, Personale) dal 18 gennaio 1989 al 24 luglio 1989; della VI Commissione permanente (Cultura, Istruzione, Formazione professionale, Musei e biblioteche, Assistenza scolastica, Sport e tempo libero, Turismo, Caccia e pesca) dal 18 gennaio 1989; della VII Commissione permanente (Tutela dell’ambiente, Problemi energetici, Uso delle acque, Sistemazione idrogeologica e forestale, Inquinamento, Parchi naturali) dal 24 luglio 1989.