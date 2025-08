Brolo, nel Messinese, un uomo è stato accoltellato alla schiena durante una colluttazione nei pressi di un esercizio commerciale, in via Vittorio Emanuele III. Soccorso dal 118 e trasportato all'ospedale di Patti, la vittima è ora sotto cura. I Carabinieri hanno avviato le indagini per identificare l'aggressore, attualmente in fuga.