Palermo, divieto di balneazione a Vergine Maria

l sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, su richiesta dell'assessore Fabrizio Ferrandelli, ha firmato un'ordinanza per il divieto temporaneo di balneazione a Vergine Maria. Il provvedimento si è reso necessario, fanno sapere dall'Amministrazione comunale, dopo che l'Arpa ha ufficializzato di avere "riscontrato una concentrazione di Ostreopsis cf. ovata superiore al valore limite".

"Contiamo nel giro di pochissimo tempo ed attraverso un nuovo campionamento che la situazione possa tornare alla normalità per consentire il ripristino della balneabilità - ha detto l'assessore Ferrandelli -. Come sempre questo fenomeno è causato da maree e forte vento con i valori che torneranno alla normalità con il cambio delle condizioni ambientali e climatiche".