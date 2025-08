Evade dai domiciliari e provoca il caos all'Anagrafe: arrestato a Modica

Gli agenti del Commissariato di Modica hanno arrestato un uomo di 50 anni che, evaso dagli arresti domiciliari, ha provocato disordini presso l'ufficio anagrafe comunale. I poliziotti sono intervenuti in seguito alla segnalazione al numero di emergenza 112 NUE della presenza di una persona in evidente stato di agitazione. L'uomo, in escandescenza, avrebbe costretto il personale dell'anagrafe a interrompere il servizio, causando la momentanea chiusura dell'ufficio per tutelare la sicurezza dei dipendenti e degli utenti presenti. Una volta riportata la calma, gli agenti hanno identificato l'uomo.

Attraverso i controlli in banca dati, è emerso che si trattava di un pregiudicato attualmente sottoposto agli arresti domiciliari nel comune di Chiaramonte Gulfi. L'indagato aveva il permesso di uscire solo all'interno del territorio comunale, ma si trovava abusivamente a Modica. Constatata la violazione, è stato arrestato per evasione e ricondotto ai domiciliari presso la sua residenza a Chiaramonte Gulfi. Contestualmente, è stato denunciato anche per il reato di interruzione di pubblico servizio.