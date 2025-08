Tribunale di Modica Val di Noto, il Consiglio comunale incalza il Ministero

Una mozione a sostegno della riapertura del Tribunale di Modica Val di Noto - illustrata in aula dal consigliere del PD, Giovanni Spadaro - è stata approvata martedì sera dal Consiglio comunale di Modica con 15 voti a favore (i consiglieri presenti). Nove quelli assenti al momento della votazione. Alla riunione del Consiglio hanno assistito diversi rappresentanti del Comitato pro Tribunale di Modica che, dal 2012, si batte per la riapertura dei cosìddetti “Tribunalini” in ossequio ai princìpi della “Giustizia di prossimità” auspicata dall’Unione Europa ma, di fatto, ignorata dalla riforma della geografia giudiziaria del 2012.

La mozione vuole essere un atto istituzionale su una questione che non ha avuto, a Roma, da parte dei rappresentanti politici del territorio, l’attenzione che avrebbe meritato. In questi anni, caratterizzati da incontri infruttuosi e promesse non mantenute, c’è stato chi ha soltanto “traccheggiato” approfittando della pazienza di interlocutori che hanno sacrificato tempo e denaro per difendere il Tribunale di Modica istituito nel 1361, con le stesse prerogative della Gran Corte di Palermo.

L’unica eccezione allo stucchevole temporeggiare della politica nazionale, la Legge/Voto approvata dall’Assemblea Regionale Siciliana il 6 marzo del 2024, trasmessa alla Commissione Giustizia del Senato ma non attenzionata.

Il Consiglio comunale di Modica chiede che il Ministero della Giustizia incontri il Comitato nazionale dei Tribunali soppressi per conoscere lo stato dell’istruttoria e delle determinazioni del Governo in ordine alla nuova geografia giudiziaria.

Il Consiglio, infine, lancia un “invito” a sospendere ogni decisione in merito ad una diversa utilizzazione del Palazzo di giustizia rispetto alla destinazione originaria di Uffici giudiziari.

La palla, adesso, passa ai rappresentanti politici di Camera e Senato. A cominciare dal deputato nazionale di Forza Italia, Nino Minardo, e dal componente della Commissione giustizia, il senatore Salvo Sallemi. D’altra parte, come sostenuto dal sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove, il progetto del Tribunale di Modica Val di Noto risponde ai requisiti voluti dal Ministero per la riapertura di Tribunali che abbiano una maggiore estensione territoriale rispetto al passato. E il Tribunale di Modica Val di Noto, prevede, infatti, un circondario composto dai Comuni di Modica, Ispica, Scicli, Pozzallo, Noto, Rosolini, Pachino e Portopalo. E il criterio di una più vasta area di competenza è stato già attuato in Veneto per il Tribunale della Pedemontana: il Consiglio dei Ministri ha approvato, infatti, il provvedimento per istituire il nuovo tribunale con sede a Bassano del Grappa, che coinvolgerà i comuni dell’area pedemontana tra Bassano, Vicenza, Padova e Treviso. Perchè questo criterio non dovrebbe valere anche per il Tribunale di Modica Val di Noto?

Prima di approvare la mozione sul Tribunale, il Consiglio ha preso atto della costituzione del gruppo di Forza Italia ( Fabio Borrometi, Corrado Roccasalvo, Daniela Spadaro e Leandro Giurdanella, oltre alla sindaca, Monisteri, e all’Assessore Piero Armenia). Una robusta pattuglia che dovrebbe godere di percorsi privilegiati – a Palermo e a Roma – per sollecitare la questione del Tribunale di Modica Val di Noto.

Altri consiglieri comunali - Margherita Cascino, Michelangelo Aurnia e Giorgio Civello - hanno ufficializzato, sempre martedì sera, la costituzione del nuovo gruppo consiliare denominato “Voce Libera”. Il nuovo soggetto politico si colloca nell’alveo del centrodestra.

La seduta di martedì è stata anche caratterizzata da un vivace botta e risposta tra il consigliere Paolo Nigro e la sindaca, sulla linearità del percorso politico di Maria Monisteri la quale, dal canto suo, ha ribadito di essere rimasta nel centrodestra e che l’amministrazione continua a lavorare nell’interesse della città, indipendentemente dalla collocazione politica.